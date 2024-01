Preocupação com oferta de Costa do Marfim e Gana impulsiona preços do cacau

Nova York, 24 - Os preços do cacau seguem sustentados pela preocupação com a oferta dos principais produtores globais, Costa do Marfim e Gana, afirmaram os analistas Warren Patterson e Ewa Manthey, da ING. "Relatos recentes sugerem que as condições climáticas e a oferta insuficiente de fertilizantes nesses países resultaram em níveis mais baixos de produção", disseram em nota. O volume de cacau nos portos da Costa do Marfim na temporada foi de 951,7 mil toneladas até 21 de janeiro, queda de 37% em relação a igual período no ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires