SovEcon eleva estimativa de safra russa de trigo para 92,2 milhões de t em 2024

São Paulo, 24 - A consultoria agrícola SovEcon estimou as exportações de trigo da Rússia em 92,2 milhões de toneladas em 2024. A projeção indicou avanço de 900 mil toneladas diante da estimativa do mês passado, em virtude das boas condições climáticas, disse a empresa. Ainda assim, o resultado esperado para este ano ficou 0,65% abaixo da safra de 2023, de 92,8 milhões de toneladas.Em nota, a consultoria afirmou que as chuvas nas principais regiões de cultivo de inverno foram o dobro da média, resultando em cobertura de neve abundante em algumas regiões, o que pode minimizar os efeitos do frio nas culturas de inverno. "Os modelos meteorológicos preveem temperaturas de 2ºC a 4 ºC acima do normal para a segunda metade de janeiro, com expectativa de 20 mm a 25 mm de precipitação na maioria das regiões, o que continua indicando boas perspectivas para a próxima safra de trigo", disse a SovEcon.Para o CEO da SovEcon, Andrey Sizov, a oferta expressiva da Rússia foi baixista para o mercado global de trigo no ano passado e isso pode continuar em 2024, com "uma perspectiva inicial positiva para a safra e estoques quase recordes", explicou.