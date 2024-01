Produção de suínos em SC bate recorde em 2023, com 17,86 milhões de animais

São Paulo, 25 - Santa Catarina bateu recorde na produção de suínos em 2023, com 17,86 milhões de animais sendo destinados para abate, segundo informações do Boletim Agropecuário do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri), da Secretaria da Agricultura do Estado, divulgado nesta quinta-feira, 25. Isso representou crescimento de 2,1% em relação a 2022.O Estado também destinou ao abate 865,9 milhões de frangos, crescimento de 3,5% ante 2022. Essa é a maior quantidade de frangos produzidos desde 2017. Do total de animais abatidos no período, 97,2% foram em Santa Catarina; o restante, em abatedouros de outros Estados.O boletim informa que foram produzidos e abatidos em Santa Catarina 614,7 mil cabeças de boi gordo em 2023, queda de 3,6% na comparação com o ano anterior. Essa quantidade refere-se somente aos animais abatidos em estabelecimentos inspecionados.