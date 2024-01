SC deve produzir 6,7% menos milho e 1,45% mais soja em 2023/24, diz Epagri

São Paulo, 25 - O Estado de Santa Catarina deve colher 2,51 milhões de toneladas de milho verão na safra 2023/24, redução de 6,7%, ou 180 mil toneladas, em relação ao ciclo 2022/23. A área plantada também ficou menor, caindo de 321.263 hectares para 299.432 hectares. As informações constam do Boletim Agropecuário do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri), da Secretaria da Agricultura catarinense.Segundo o relatório, a redução da área plantada ocorreu por condições climáticas desfavoráveis no início da safra de verão, com excesso de chuvas atrasando o plantio e dificultando tratos culturais, inundação de lavouras já em desenvolvimento, perda de nutrientes e muitos dias nublados, o que reduz o potencial produtivo.Quanto à soja 2023/24, o mesmo relatório indica produção de 2,88 milhões de toneladas, aumento de 1,45% ante o ciclo 2022/23, "em função, principalmente, do aumento da área cultivada". No atual ciclo, sojicultores catarinenses cultivaram 750.931 hectares, ante 732.205 hectares em 2022/23.