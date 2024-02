Prejuízo da Corteva aumenta 360% no 4º trimestre, para US$ 253 milhões

São Paulo, 1 - A empresa de sementes e agroquímicos Corteva, dos Estados Unidos, teve prejuízo de US$ 253 milhões, ou US$ 0,36 por ação, no quarto trimestre de 2023, disse a companhia. O prejuízo é 360% maior do que o registrado em igual período do ano anterior, de US$ 55 milhões, ou US$ 0,08 por ação. Em termos ajustados, o lucro caiu 6%, para US$ 0,15 por ação. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado de US$ 0,06 por ação.A receita líquida diminuiu 3,1% na mesma comparação, para US$ 3,707 bilhões, enquanto analistas esperavam US$ 3,61 bilhões. Em termos orgânicos, a queda da receita foi de 8%. Essa queda refletiu uma redução de 9% no volume e um aumento de 1% nos preços, disse a Corteva em comunicado.Na América do Norte, as vendas líquidas aumentaram 2%, para US$ 1,497 bilhão. Na América Latina, houve recuo de 9%, para US$ 1,522 bilhão. Em termos orgânicos, as vendas cresceram 1% na América do Norte e caíram 21% na América Latina.Na divisão de produtos para proteção de lavouras, as vendas líquidas caíram 5% no quarto trimestre, para US$ 2,072 bilhões. Esse desempenho refletiu um recuo de 8% no volume e de 4% nos preços. Isso foi parcialmente compensado por um impacto favorável de 6% do portfólio, disse a Corteva. As vendas do segmento diminuíram 1% na América do Norte e 12% na América Latina.No segmento de sementes, as vendas líquidas da Corteva diminuíram 1%, para US$ 1,635 bilhão, refletindo uma queda de 10% no volume, que foi parcialmente compensada por um aumento de 7% nos preços e por um impacto positivo de 3% do câmbio. Na América do Norte, as vendas de sementes subiram 6%. Na América Latina, houve redução de 7%.No fim de outubro do ano passado, a Corteva reduziu suas estimativas de vendas para o restante de 2023. Segundo a companhia, a revisão foi motivada pelo enfraquecimento do mercado agrícola do Brasil, com produtores do País atrasando pedidos. "Os indicadores do início do quarto trimestre no Brasil nos fizeram reavaliar as estimativas de vendas e lucros em Sementes e Proteção de Lavouras para o restante do ano, tendo em vista a importância do País para nossos negócios do quarto trimestre", disse em nota na época o CEO da Corteva, Chuck Magro.Para todo o ano de 2024, a companhia espera receita líquida entre US$ 17,4 bilhões e US$ 17,7 bilhões. Em 2023, a receita da Corteva foi de US$ 17,226 bilhões. *Com informações da Dow Jones Newswires ()