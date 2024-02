RS registrou em janeiro 51 casos da ferrugem asiática em lavouras, diz consórcio

São Paulo, 1 - O Estado do Rio Grande do Sul contabilizou em janeiro 51 relatos de ferrugem asiática em lavouras de soja, de acordo com o Consórcio Antiferrugem. A doença é considerada a mais severa da cultura e pode reduzir em até 90% a produtividade se não controlada, ainda conforme o Consórcio. Diferente de outras regiões do País, onde a ferrugem asiática tem aparecido na fase de enchimento das vagens, 96% dos casos no Rio Grande do Sul ocorreram nas fases de desenvolvimento anteriores, o que mostra uma incidência precoce, alerta a pesquisadora da Embrapa Soja, Cláudia Godoy. A doença é associada ao excesso de chuvas na região. Somados aos casos registrados em dezembro, são 88 focos da doença no Estado nesta temporada. A pesquisadora diz que há casos severos de ferrugem observados mesmo com a aplicação de fungicidas, o que mostra que houve falhas no uso do insumo. Ela orienta os produtores a observarem cuidadosamente a escolha dos fungicidas, pois o controle da doença está cada vez mais difícil devido ao fato de o fungo causador apresentar menor sensibilidade a alguns grupos de fungicidas. Além disso, nos últimos anos foi relatada uma nova mutação no fungo.