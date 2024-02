Tarcísio inaugura base da PM e coloca mais policiais à noite no centro

As iniciativas de combate à criminalidade acontecem no momento de forte repercussão das cenas de uma invasão e saque a uma loja de equipamentos de câmeras de segurança na rua Santa Ifigênia, no sábado, 27. O empresário José Paulo Souza, 64 anos, afirmou que vai fechar o estabelecimento após prejuízo de R$ 300 mil. Três suspeitos foram presos de acordo com a SSP.

"A Força Tática vai ficar mais próxima do que a gente acredita ser importante para fazer as nossas operações de segurança pública. Policiamento ostensivo é fundamental e terá reforço nos pontos críticos, não vamos dar trégua ao crime", afirmou Tarcísio.

A Força Tática ocupava parte da sede do 7.º Batalhão Metropolitano da PM, na avenida Angélica, em Higienópolis. Com a transferência, as imediações da Praça da República e dos Campos Elíseos terão patrulhamento com mais 48 policiais e 16 veículos, sendo seis motocicletas. "O centro é prioridade na nossa gestão", declarou Derrite.

É a segunda instalação da PM inaugurada no centro da capital em menos de cinco meses. No segundo semestre de 2023, a região recebeu a nova sede da 2ª Companhia do 7º Batalhão Metropolitano, na rua Dom José de Barros, na República.

Mais policiais à noite na região da Santa Ifigênia

Uma das principais reclamações dos comerciantes da região da Santa Ifigênia se refere à queda do policiamento no período noturno. "Durante o dia, é relativamente tranquilo, mas a situação é perigosa quando as lojas fecham. A sensação de insegurança é muito grande", contou o gerente Ricardo Aquino, que atua há 17 anos na região.