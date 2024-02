Homem resgatado após passar 5 dias perdido em trilha é multado em R$ 10 mil

Um turista de 27 anos foi resgatado por equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na manhã de terça-feira, dia 30, após passar cinco dias perdido em uma trilha no núcleo de Bertioga do Parque Estadual Serra do Mar, no litoral de São Paulo.

Conforme informações da PM, o homem teve uma torção no tornozelo, o que teria dificultado sua locomoção para fora do parque, mas conseguiu pedir resgate no fim da tarde de segunda-feira, 29, ao se aproximar de uma torre para obter sinal de celular.

A Polícia Militar informou que o turista, que é morador de Brasília, fez contato com o Corpo de Bombeiros por volta das 18h de segunda-feira, 29, para comunicar que se perdeu enquanto realizava uma trilha em área de serra dentro do parque, nas proximidades da Rodovia Mogi-Bertioga. O turista passou as coordenadas de onde estava, e em seguida ficou incomunicável.