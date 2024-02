Vai chover em SP no fim de semana? Veja previsão do tempo

O final de semana será de tempo nublado na capital paulista e em boa parte do Estado de São Paulo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital terá muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas já nesta quinta-feira, 1, e o tempo seguirá assim pelo menos até domingo, 4. O calor deve aumentar levemente.

Nesta quinta-feira, a temperatura deve ficar entre 20°C e 25°C, na sexta (2) ficará entre 19°C e 25°C, no sábado, dia 3, entre 19°C e 26° e no domingo, 4, entre 20°C e 27°C.

No litoral a previsão é semelhante: tempo nublado com pancadas de chuva isoladas. Em Santos, as máximas serão de 28°C nesta quinta, 25°C na sexta-feira, 29°C no sábado e 28°C no domingo.

Em Campinas a previsão também é de chuvas isoladas. As temperaturas máximas devem ser de 30°C nesta quinta, 28°C na sexta-feira, 30°C no sábado e 29°C no domingo.

Em Ribeirão Preto fará um pouco mais calor, segundo o Inmet, mas a previsão também é de chuva. As temperaturas máximas devem ser de 30°C nesta quinta, 28°C na sexta-feira, 32°C no sábado e 31°C no domingo.