Exportação de milho pela Ucrânia deve subir 8% em 2023/24, diz USDA em Kiev

São Paulo, 2 - As exportações de milho da Ucrânia devem alcançar 29,2 milhões de toneladas em 2023/24, aumento de 8% ante o ano comercial anterior, estimou em relatório a representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Kiev. Quanto ao trigo, a projeção indica alta de 3%, para 17,7 milhões de toneladas. A agência destaca que o país apresenta volumes mais altos de produção de grãos em 2023/24 e que, até o fim de 2023, a Ucrânia retomou de forma independente as operações em seus principais portos marítimos no Mar Negro, Chornomorsk, Odessa e Pivdennyi, além de ampliar a capacidade de embarque pelo Rio Danúbio.Com base na elevada taxa de exportação em dezembro de 2023, a agência estima que, se a Ucrânia mantiver a média mensal de embarque de cerca de 4 milhões de toneladas de grãos, o país vai exportar grande parte da colheita e alcançar os números projetados. Nos últimos anos, a Ucrânia exportou em média 3,8 milhões de toneladas de grãos a cada mês. Contudo, os embarques de janeiro devem ser ligeiramente mais baixos que os do mês anterior, diz o USDA. Ainda assim, as preocupações sobre o trânsito pelo Mar Vermelho "ainda não parecem ter efeitos significativos nas exportações" e, segundo os exportadores, aumentou apenas ligeiramente as tarifas de frete a granel.Quanto à produção, em relatório mais recente, de outubro, o escritório do USDA estima que o milho deva alcançar 30,55 milhões de toneladas em 2023/24, ante previsão de 26,2 milhões de toneladas projetadas para 2022/23. Já a produção de trigo ucraniano deve somar 23,14 milhões de toneladas, enquanto a projeção para o ano comercial anterior era de 22,07 milhões de toneladas.