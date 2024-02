Ideia é que audiência pública do túnel Santos-Guarujá esteja aberta em março, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que as audiências públicas do túnel submarino que ligará as cidades de Santos e do Guarujá devem estar abertas à participação pública até março. Com isso, a expectativa é que o leilão do projeto seja realizado ainda neste ano, e que as obras se iniciem em 2025.

"A gente quer que essa audiência pública em março esteja marcada. A ideia é ter a participação de todos, ter o melhor projeto possível", disse ele a jornalistas após a cerimônia em que o governo federal e o paulista anunciaram o investimento na obra. "Temos um projeto que está bastante maduro, que foi certificado por certificadores experientes. Esperamos ter as contribuições do mercado para que a gente possa fazer o leilão este ano e obra no ano que vem."

Tarcísio de Freitas afirmou que o objetivo de uma comitiva que o governo paulista enviará ao exterior será chamar a atenção de operadores internacionais de infraestrutura não apenas para o túnel, mas também para outros projetos. "A ideia é mobilizar atores lá fora para esses projetos que virão. O capital sempre busca bons projetos, quem chegar antes consegue", disse ele. De acordo com o governador, o Brasil precisa atrair mais operadores ferroviários, por exemplo.

O chefe do executivo paulista afirmou ainda que a parceria com o governo federal para os projetos é fundamental, em especial com financiamento pelo BNDES. "Se por exemplo, o governo federal faz um instituto federal, nós vamos levar o metrô para lá", disse, em outro exemplo.