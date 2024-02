Rebanho bovino dos EUA atinge nível mais baixo desde 1951, diz USDA

São Paulo, 2 - O rebanho bovino dos Estados Unidos era de 87,2 milhões de cabeças em 1º de janeiro de 2024, recuo de 2% ante igual data no ano anterior e quinta queda anual consecutiva, segundo relatório o Serviço Nacional de Estatísticas Agrícolas do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). Nas redes sociais, o serviço confirmou que o número é o mais baixo desde 1951, quando o país somou 82,1 milhões de cabeças.Entre outros números, o relatório indicou que do total de 87,2 milhões de cabeças, 37,6 milhões eram de vacas e novilhas que pariram. Além disso, havia 28,2 milhões de vacas de corte no país, 2% a menos do que um ano antes. O número de vacas leiteiras também teve leve recuo, somando 9,36 milhões de cabeças, informou a agência. A safra de bezerros dos EUA foi estimada em 33,6 milhões de cabeças, redução de 2% em relação a 2022, enquanto o total de bovinos em confinamento era de 14,4 milhões de cabeças, aumento de 2% em relação a 2023.