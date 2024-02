El Niño 'fraco', La Niña chegando: qual a previsão para os próximos meses?

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê o enfraquecimento do fenômeno climático El Niño nos próximos meses e a possibilidade (50%) da ocorrência do La Niña no segundo semestre.

O que aconteceu

As projeções foram divulgadas em relatório mensal do Inmet, feito em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastre (Cenad).

Segundo o relatório do Inmet, a intensidade do El Niño deve passar de forte, classificação atual, para fraca a partir de abril. "As previsões de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) para a região do Oceano Pacífico Equatorial, produzidas a partir de modelos climáticos globais, indicam alta probabilidade (98%) de que as condições do El Niño persistam até, pelo menos, abril de 2024", projetou o Inmet.