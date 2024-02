Confiança de produtores rurais dos EUA diminui em janeiro, segundo indicador

São Paulo, 7 - A confiança de produtores rurais dos Estados Unidos diminuiu em janeiro, de acordo com levantamento mensal da Universidade Purdue e do CME Group. O indicador conhecido como Barômetro da Economia Agrícola registrou no mês passado 106 pontos, baixa de 8 pontos em relação a dezembro. O Índice de Condições Atuais caiu 9 pontos, para 103 pontos. Já o Índice de Expectativas Futuras diminuiu 7 pontos, para 108 pontos. A expectativa de menor renda em 2024 influenciou significativamente o recuo de todos os índices, disse em comunicado James Mintert, da Universidade Purdue. "O porcentual de produtores que estão esperando um desempenho financeiro mais fraco subiu de 20% em dezembro para 31% em janeiro", disse Mintert, acrescentando que os principais fatores citados por produtores foram preços mais baixos de grãos/animais e custos mais altos de insumos.