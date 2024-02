Lula acena a Zema e diz que presidente não tem que se preocupar com partido do governador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acenou ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e afirmou que o papel do chefe do Executivo não é ficar "preocupado" com o partido do gestor estadual. De acordo com Lula, o que é preciso é ter "responsabilidade de relacionamento".

"O papel do presidente da República não é ficar preocupado a qual partido pertence o governador, mas é ficar preocupado com o povo do Estado que elegeu seu governador", declarou o petista em cerimônia de Anúncio de Pacote de Investimentos para o Estado nesta quinta-feira, 8. "Dois políticos podem ser de partidos diferentes", acrescentou. Ao lado do presidente, o governador foi vaiado no evento.

De acordo com Lula, o que a gestão anunciará de investimento para Minas Gerais "não é um pensamento do governo federal". "É o resultado do compartilhamento de uma política pública civilizatória que resolvemos adotar no País".

"Eu fui ao Rio de Janeiro e fiquei impressionado com as manchetes de alguns jornais, dizendo que eu estava me reunindo com governadores opositores para dividir. Eu quero somar. Não peço para nenhum governador gostar de mim. Temos que governar juntos, se respeitando", disse. Na terça-feira, 6, Lula participou da entrega de apartamentos em Magé, no Rio de Janeiro, ao lado do governador do Estado, Cláudio Castro (PL).