Tribunal do Arizona (EUA) invalida registros de herbicidas contendo dicamba

Nova York, 8 - O herbicida à base de glifosato Roundup, da Bayer, tem sido um grande problema para a empresa, mas agora há uma nova incerteza em torno de outro de seus principais herbicidas. Na terça-feira (6) à noite, um tribunal federal no Arizona invalidou os registros concedidos em 2020 pela Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) a vários herbicidas contendo dicamba, um produto químico potente comercializado por empresas como Bayer e Syngenta. A decisão proíbe agricultores de usarem esses herbicidas na temporada de cultivo de 2024.O tribunal concluiu que as restrições da EPA a esses herbicidas eram insuficientes para evitar que eles se dispersassem para fazendas vizinhas e prejudicassem culturas sem resistência ao dicamba.Essa decisão afeta grandes empresas agrícolas em todo o mundo e agricultores nos Estados Unidos. À medida que ervas daninhas foram desenvolvendo resistência a outros herbicidas comumente usados, como o glifosato, agricultores passaram a buscar opções alternativas, como o dicamba, para manter o controle em suas lavouras.A Bayer, cuja variedade de soja XtendFlex é geneticamente modificada para tolerar o dicamba, afirmou no outono passado que seus produtos Xtend e XtendFlex representam aproximadamente 45% a 50% do mercado de soja dos EUA.A EPA não comentou imediatamente o assunto. Um porta-voz da Bayer disse que a empresa está aguardando orientações da EPA e manterá os clientes informados. A Syngenta está avaliando opções legais e aguardando orientações da EPA após a decisão do tribunal.Essa decisão pode beneficiar a concorrente Corteva, cujo sistema de soja e pulverização, Enlist E3, depende de um herbicida chamado 2,4-D sal colina e atualmente ocupa uma posição de destaque no mercado de soja dos EUA, de acordo com a companhia.Apesar da decisão do tribunal, o dicamba ainda poderá continuar disponível para os agricultores. Analistas especulam que a EPA poderá tomar medidas ou encontrar um caminho legal para manter os registros dos herbicidas contendo dicamba para a temporada de cultivo de 2024. Fonte: Dow Jones Newswires.