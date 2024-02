Ciclone ganha força no litoral de SP e RJ: entenda o fenômeno e seus riscos

Com formação iniciada desde a noite de quarta-feira, 14, o ciclone subtropical continua ganhando força em alto-mar, na costa do Rio de Janeiro, conforme classificação do fenômeno feita pela Marinha do Brasil. A previsão é de fortes chuvas em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

"Este ciclone subtropical é o primeiro deste ano e foi identificado na análise meteorológica da Marinha. O sistema se encontra a cerca de 235 km afastado da costa do Estado do Rio de Janeiro e seus impactos serão sentidos principalmente em alto-mar", prevê a empresa de meteorologia.

Ainda na quarta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para grande perigo de tempestades intensas no Vale do Paraíba Paulista, no litoral norte de São Paulo, no sul fluminense e na região metropolitana do Rio de Janeiro até quinta-feira (15).