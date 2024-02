Governo Lula dispensa da Secom diplomata que participou de reunião golpista de Bolsonaro

O Palácio do Planalto dispensou um diplomata que trabalhava na Secretaria de Comunicação Social (Secom) após identificar que ele esteve na reunião ministerial de 5 de julho de 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro (PL) conclamou seus ministros e secretários a agirem contra o sistema eleitoral do País. A reunião é peça-chave na investigação da Polícia Federal (PF) que apura tentativa de golpe de Estado e ruptura do Estado Democrático de Direito.

Comarci Eduardo Moreaux Nunes Filho era um dos três servidores do Ministério das Relações Exteriores presentes na reunião. À época, ele era assessor técnico da Secretaria-Geral da pasta e acompanhava Fernando Simas Magalhães, titular da Secretaria-Geral e representante do então chanceler Carlos França no encontro. Também estava na reunião o embaixador André Chermont de Lima, que ocupava a chefia do cerimonial da Presidência.

Procurada, a Secom afirmou que Nunes Filho foi convidado em dezembro de 2023 para integrar uma equipe que atua na produção de material relativo ao G20, o encontro das maiores economias do mundo. Ele chegou a participar de reuniões do atual governo e estava em um período de transição para ser oficialmente designado na equipe, com nomeação no Diário Oficial da União (DOU). Em dezembro, o Brasil assumiu a presidência rotativa do bloco.