Robô da Nasa flagra eclipse em Marte

O "rover" Perseverance, da Nasa, flagrou um eclipse solar em Marte. O robô em formato de carro capturou dezenas de imagens da lua Phobos passando entre o Sol e o planeta vermelho. Foram 68 imagens registradas pela câmera Mastcam-Z, revelando a sombra do satélite passando na frente da estrela.

Phobos é uma das duas luas que orbitam Marte. Segundo a Nasa, a cada dia, ela completa três voltas completas ao redor do planeta - por isso, diferentemente do que ocorre na Terra, os eclipses por lá são mais comuns. Entretanto, como se trata de uma lua muito pequena, não é possível observar um eclipse total em Marte.

A lua marciana é, de fato, bem pequena se comparada com a terrestre. Descoberta pelo astrônomo Asaph Hall, em 1877, Phobos tem 27 quilômetros de diâmetro contra 3,4 mil quilômetros da nossa lua.

A cada ano, Phobos fica 1,8 metro mais perto de Marte. Neste ritmo, a lua deve se chocar com o planeta em 50 milhões de anos. A segunda lua marciana é Deimos, que é ainda menor que Phobos, com apenas 14 quilômetros de diâmetro.

O Perseverance é um robô da Nasa do tamanho de um carro, cuja principal missão em Marte é coletar amostras da superfície para futuras análises na Terra. Se a missão for bem sucedida, as amostras chegam na Terra em 2033.

O rover também faz observações do planeta, gerando imagens todos os dias. A expectativa é que as análises do solo e as observações possam revelar se existe ou já existiu algum tipo de vida marciana.