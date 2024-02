TO fará em março estudo para confirmar ausência de circulação da aftosa

São Paulo, 16 - A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) do Tocantins vai realizar, a partir de março, um estudo soroepidemiológico para comprovar a ausência de circulação viral da febre aftosa nos rebanhos bovinos do Estado. Conforme nota da Secretaria da Agricultura do Tocantins, serão envolvidos no estudo 1.171 animais de 53 propriedades rurais, em 40 municípios do Estado.Segundo o presidente da Adapec, Paulo Lima, o estudo será "fundamental" para o pleito do Estado, de conquistar o status de área livre de febre aftosa sem vacinação, conferido pelo Ministério da Agricultura e chancelado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Caso o status seja alcançado, a expectativa é de abertura de novos mercados internacionais para a carne bovina tocantinense, diz Lima na nota. No estudo, serão envolvidos animais com no máximo 24 meses, "ou seja, aqueles nascidos após a suspensão da vacinação contra aftosa no Tocantins", diz a nota. A expectativa é a de que o levantamento seja finalizado em junho, sem custo para o pecuarista. A pasta acrescenta que o mesmo levantamento será realizado nos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, que compõem a Área 1, definida pelo Ministério da Agricultura, e da qual Tocantins também faz parte.