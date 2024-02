Exportações agropecuárias dos EUA devem cair US$ 8,2 bilhões no ano fiscal 2024

São Paulo, 29 - As exportações agropecuárias dos Estados Unidos devem somar US$ 170,5 bilhões no ano fiscal 2024, que termina em 30 de setembro, de acordo com relatório trimestral do Serviço Agrícola Estrangeiro (FAS) e do Serviço de Pesquisa Econômica (ERS) do Departamento de Agricultura do país (USDA). O número representa aumento de US$ 1 bilhão ante a estimativa de novembro, de US$ 169,5 bilhões, e queda de US$ 8,2 bilhões ante as exportações do ano fiscal 2023, de US$ 178,7 bilhões.De acordo com o relatório, o ajuste em relação a novembro foi motivado por aumentos nas estimativas de exportação de carnes e lácteos, que mais do que compensaram reduções em oleaginosas e seus derivados.A estimativa para exportações de carne bovina foi elevada em US$ 700 milhões em relação à de novembro, para US$ 8,9 bilhões, refletindo a menor oferta doméstica e valores mais altos. A previsão para a carne suína foi aumentada em US$ 600 milhões, para US$ 7,2 bilhões, devido a preços mais altos e embarques robustos para mercados na América do Norte, disse o USDA. No caso da soja, a projeção foi reduzida em US$ 1 bilhão, para US$ 25 bilhões, por causa da concorrência da América do Sul.As exportações agropecuárias dos EUA para a China foram estimadas em US$ 28,7 bilhões, queda de US$ 800 milhões ante a previsão de novembro, refletindo a forte concorrência da América do Sul em soja e milho. A estimativa de exportações para o México foi aumentada em US$ 500 milhões, para US$ 28,4 bilhões. A previsão para o Canadá foi elevada em US$ 300 milhões, para US$ 28 bilhões.