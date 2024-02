PT nega filiação de ex-deputado estadual do Paraná

O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) do Paraná negou, por unanimidade, a filiação partidária do ex-deputado estadual Paulo Roberto da Costa, também conhecido como Galo, durante reunião na terça-feira, 27. Na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o ex-parlamentar cumpriu mandato pelo Partido Progressista (PP), de 2018 a 2022.

O ex-deputado tentou se filiar à sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para disputar a prefeitura de Paranaguá, município localizado no litoral do Estado, nas eleições municipais deste ano. Procurado pelo Estadão, o diretório estadual do PT confirmou, pela assessoria, a recusa para Paulo Roberto integrar o partido. O ex-deputado também foi procurado pela reportagem, porém, não foi localizado.

Um vídeo que mostra o ex-deputado criticando o partido circulou entre os membros do diretório estadual. Com isso, um abaixo-assinado contra a filiação de Galo havia sido elaborado. "Diante das falas recortadas (do vídeo) não houve argumentação, realmente recusado por unanimidade", informou a assessoria da sigla.

Paulo Roberto é radialista e apresentador de TV. Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo Paraná, com 26 mil votos. Já em 2022, tentou se eleger deputado federal, porém, não obteve votos suficiente e ficou na suplência.