Trigo/USDA: EUA vendem 327,3 mil toneladas da safra 2023/24 na semana

São Paulo, 29/02 - Exportadores dos Estados Unidos reportaram vendas de 327,3 mil toneladas de trigo da safra 2023/24, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 22 de fevereiro, informou há pouco o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa alta de 40% ante a semana anterior e avanço de 2% em relação à média das quatro semanas anteriores.Os principais compradores foram Japão (88,7 mil t), destinos não revelados (65 mil t), Filipinas (58,6 mil t), México (46,8 mil t) e Coreia do Sul (20,9 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos por Taiwan (2,4 mil t), Peru (600 t) e Vietnã (100 t).Para a safra 2024/25, exportadores relataram que o cancelamento de 5,2 mil toneladas do México.No total, o saldo de vendas ficou em 322,1 mil toneladas, dentro da previsão dos analistas, que esperavam vendas entre 200 mil toneladas e 500 mil toneladas.Os embarques somaram 538,7 mil toneladas, alta de 44% ante a semana anterior e de 58% diante da média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos do período foram Japão (137,6 mil t), Filipinas (56,9 mil t), China (56,9 mil t), México (51,9 mil t) e Egito (36,7 mil t). *com informações da Dow Jones Newswires