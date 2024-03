Bunge Chevron Ag Renewables vai construir unidade de processamento de oleaginosas

São Paulo, 5 - A Bunge Chevron Ag Renewables, uma joint venture entre a Bunge e a petrolífera Chevron, vai construir uma nova unidade de processamento de oleaginosas, anunciaram na segunda-feira, 4, as companhias. A planta será construída ao lado de outra unidade de processamento já existente localizada em Destrehan, no Estado da Louisiana, na costa do Golfo do México.A planta entrará em operação em 2026, com a geração de 30 novos empregos, e terá capacidade para processar soja e outras oleaginosas, como canola de inverno, por exemplo. Com a nova unidade, a Bunge Chevron Ag Renewables pretende adicionar escala e eficiências para atender à crescente demanda por matérias-primas para combustíveis renováveis, disseram as empresas. A joint venture pretende também fornecer farelos para as indústrias de ração e proteínas.