Entregas de fertilizantes crescem 11,6% em 2023 ante 2022, diz Anda

São Paulo, 5 - As entregas de fertilizantes em dezembro de 2023 somaram 3,607 milhões de toneladas, 7,3% mais em comparação com igual mês de 2022. No acumulado do ano passado, foram entregues 45,825 milhões de toneladas, aumento de 11,6% ante 2022, informou a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda). Conforme a entidade, Mato Grosso concentra o maior volume no período analisado (22,8%), de 10,461 milhões de toneladas; seguido de Rio Grande do Sul, com 5,091 milhões de toneladas; Goiás, com 4,928 milhões de toneladas; Paraná, com 4,899 milhões de toneladas; São Paulo, com 4,515 milhões de toneladas; e Minas Gerais, com 4,477 milhões de toneladas.De acordo com a Anda, a produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou o mês de dezembro com 549 mil toneladas, queda de 9,3% ante o mesmo mês de 2022, e, no acumulado do ano, de 6,796 milhões de toneladas, redução de 8,8% ante o ano passado, quando foram produzidas 7,451 milhões de toneladas.As importações de fertilizantes intermediários alcançaram no mês de dezembro 3,852 milhões de toneladas, crescimento de 85,8% ante mês equivalente de 2022. No acumulado do ano, o total importado foi de 39,439 milhões de toneladas, crescimento de 14% em relação a 2022.