Confiança de produtores rurais dos EUA aumenta em fevereiro, segundo indicador

São Paulo, 6 - A confiança de produtores rurais dos Estados Unidos aumentou em fevereiro, de acordo com levantamento mensal da Universidade Purdue e do CME Group. O indicador conhecido como Barômetro da Economia Agrícola registrou no mês passado 111 pontos, alta de 5 pontos em relação a janeiro. O Índice de Condições Atuais ficou inalterado em 103 pontos. Já o Índice de Expectativas Futuras subiu 7 pontos, para 115 pontos.Os agricultores parecem menos preocupados com taxas de juro mais elevadas e antecipam um futuro financeiro melhor, disse em comunicado James Mintert, da Universidade Purdue. No entanto, alguns agricultores ainda estão preocupados com o desempenho financeiro de suas propriedades, diante de custos mais elevados de insumos e preços mais baixos de grãos, afirmou. (Com informações da Dow Jones Newswires).