Moagem de cana no Norte/Nordeste cresce 5,3% no acumulado da safra até o dia 15

São Paulo, 6 - O processamento da safra de cana-de-açúcar 2023/24 (com início entre abril e agosto, dependendo do Estado) no Norte e no Nordeste do País atingiu 52,90 milhões de toneladas até 15 de fevereiro. Isso corresponde a um aumento 5,3% em comparação com igual período da safra passada (2022/23). Os dados foram divulgados pela Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (NovaBio), que acrescentou que cerca de 80% safra está concluída no Norte e Nordeste. A produção de açúcar no acumulado da safra foi de 3,08 milhões de toneladas, 13,8% a mais do que em igual período do ciclo anterior, de 2,71 milhões de t.Segundo Renato Cunha, presidente-executivo da NovaBio e presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar/PE), mais de 63% da produção deve ser destinada ao exterior. O Brasil terá, assim, maior participação "na comercialização do VHP, refinado e cristal, sobretudo nos embarques para as Américas e África", disse em comunicado. Ele acrescentou que, na safra corrente, tem havido formação de estoques no mercado global, principalmente por causa das instabilidades associadas aos conflitos armados entre países.A produção de etanol, somados anidro e hidratado, cresceu 1,1%, para 2,01 bilhões de litros, ante 1,99 bilhão de litros um ano antes. A produção de etanol hidratado cresceu 12,3%, para 1,01 bilhão de litros. No caso do etanol anidro, houve retração de 8,1%, para 999,7 milhões de litros.O estoque físico de etanol somava 313,6 milhões de litros em 15 de fevereiro, aumento de 20,94% ante igual data da safra passada. Do total, 209 milhões de litros eram de anidro e 104,5 milhões de litros, de hidratado.