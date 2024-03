Nos EUA, USDA deve elevar projeção de estoque para soja e reduzir para milho

São Paulo, 6 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) deve elevar na próxima sexta-feira (8) sua estimativa para estoques domésticos de soja ao fim da temporada 2023/24. De acordo com analistas consultados pelo The Wall Street Journal, as reservas de soja devem ser estimadas em 319 milhões de bushels (8,68 milhões de toneladas), em comparação a 315 milhões de bushels (8,57 milhões de toneladas) projetados no relatório de oferta e demanda de fevereiro.A projeção do USDA para os estoques de milho deve ser reduzida de 2,172 bilhões para 2,141 bilhões de bushels (55,17 milhões para 54,38 milhões de toneladas), segundo os analistas. Já a estimativa para as reservas de trigo deve ser mantida em 658 milhões de bushels (17,91 milhões de toneladas).Os analistas acreditam que o USDA vai cortar sua previsão para estoques mundiais de soja em 2023/24 de 116 milhões para 114,5 milhões de toneladas. Quanto ao milho, a expectativa é de que as reservas globais sejam reduzidas de 322,1 milhões para 320,7 milhões de toneladas. A projeção para os estoques mundiais de trigo deve passar de 259,4 milhões para 259,1 milhões de toneladas, disseram os analistas.Brasil e ArgentinaO mercado também prevê cortes nas estimativas do USDA para as safras de soja e milho do Brasil em 2023/24. A produção de soja no País deve ser reduzida de 156 milhões para 152,5 milhões de toneladas, segundo os analistas. Quanto ao milho, a projeção deve ser cortada de 124 milhões para 122,4 milhões de toneladas.Os analistas acreditam que a estimativa para a safra de soja na Argentina será elevada de 50 milhões para 50,2 milhões de toneladas. Já a produção de milho deve ser mantida em 55 milhões de toneladas. (Com informações da Dow Jones Newswires).