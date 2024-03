Valor da produção agrícola da Austrália deve aumentar em 2024/25, diz Abares

São Paulo, 6 - Os setores agrícola, pesqueiro e florestal da Austrália devem se recuperar em 2024/25, segundo o Escritório Australiano de Economia Agrícola e de Recursos (Abares, na sigla em inglês). Em relatório, o escritório indica que o valor bruto da produção vai subir novamente após condições sazonais desfavoráveis que afetaram os resultados em 2023/24. O valor bruto da produção deve aumentar 6%, para 90,8 bilhões dólares australianos (US$ 59 bilhões, com US$ 1 = 1,5382 dólar australiano), o terceiro mais alto registrado, segundo o diretor executivo do Abares, Jared Greenville."A previsão de melhora das condições climáticas na época de cultivo e a esperada reversão nos preços do gado em 2024/25 vão impulsionar aumentos na renda do setor agropecuário", disse Greenville.O valor bruto da produção agrícola deve aumentar para 48,7 bilhões de dólares australianos, enquanto o da pecuária deve subir para 36,2 bilhões de dólares australianos, disse ele.Embora a perspectiva para a produção em 2024/25 seja favorável, as previsões indicam que as exportações continuarão diminuindo. "Em 2023/24, o valor das exportações dos setores agrícola, pesqueiro e florestal deve cair 13% para 71,6 bilhões de dólares australianos, mas isso ocorre após o recorde do ano anterior", disse Greenville. "Espera-se que essa queda continue, com uma redução adicional de 5%, deixando o valor em 68,1 bilhões de dólares australianos em 2024/25", acrescentou.