Deputado bolsonarista vira réu por violência política de gênero e injúria racial

Também em 2021, no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o parlamentar criticou a roupa que Camila estava usando por não considerá-la formal e disse que "quem quer respeito, se dá o respeito". A vereadora retrucou, dizendo que já tinha usado a vestimenta em outras sessões sem ser criticada e achou "curioso" o comportamento dele no Dia da Mulher.

Sobre a decisão da Justiça, a deputada disse que recebeu a notícia na terça-feira, 5, "com emoção". Em suas redes sociais, Camila afirmou que foi agredida durante dois anos no exercício de suas funções parlamentares na Câmara Municipal por Gilvan. "Fui interrompida, desqualificada, insultada, chamada de 'covarde', 'canalha', 'maquiavélica', entre outros", disse.

A deputada ainda afirmou que nunca se calou diante dessas violências pois sabe que os objetivos são criar um ambiente hostil e intimidador para excluir e silenciar as mulheres, "até desestimular a nossa participação política".

De acordo com a Câmara dos Deputados, a violência política de gênero pode ser caracterizada "como todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político, impedir ou restringir seu acesso ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. As mulheres podem sofrer violência quando concorrem, já eleitas e durante o mandato".

Gilvan da Federal é réu pela segunda vez

Em 2022, Gilvan da Federal se tornou réu na Justiça por uma denúncia de transfobia recebida pela 10ª Vara Criminal de Vitória. O caso ocorreu após um embate em plenário entre o deputado e a ativista transexual Deborah Sabará.