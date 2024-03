Polícia prende mãe e padrasto suspeitos de matar e esconder corpo de criança em uma mala em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu nesta quinta-feira, 7, a mãe e o padrasto de uma menina de 3 anos morta na cidade de Indaial, a 170 km da capital Florianópolis. A criança estava desaparecida desde a última segunda-feira, 4, quando os responsáveis alegaram ter acontecido um sequestro.

Segundo os suspeitos, a criança havia sido levada em um carro que foi posteriormente identificado pela polícia sem qualquer evidência que comprovasse a versão apresentada. Ao perceberem que a narrativa não fazia sentido para as autoridades, mãe e padrasto confessaram o crime.

De acordo com as investigações, os presos agrediram e mataram a menina e em seguida concordaram em se livrar do corpo. Os criminosos decidiram colocar a vítima numa mala e depois enterrar o corpo nas proximidades da BR-470. Após a confissão do crime, o local exato foi indicado pelo padrasto.

A Polícia Científica localizou vestígios de sangue na residência do casal e aguarda resultados de laudos periciais que irão indicar as causas da morte da criança.

O casal teve prisão temporária decretada e foi encaminhado a um presídio onde se encontram à disposição da Justiça.