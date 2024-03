Ricardo Nunes não pode recusar votos, diz Temer sobre apoio de Bolsonaro em SP

O ex-presidente Michel Temer disse nesta quinta-feira, 7, não ter nenhuma "objeção ou crítica" à aproximação entre o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Quando se faz essa pergunta, me recordo de quando Juscelino Kubitschek recebeu o apoio do Partido Comunista e as pessoas vieram pressioná-lo. Ele disse: 'eu não escolho quem me apoia, e não posso recusar votos'. Acho que Ricardo Nunes não pode recusar votos. Se ele somar várias correntes para se opor às outras candidaturas, acho útil para ele", afirmou, ao chegar à "Brazil Emirates Conference", realizada pelo Lide em Dubai.

Questionado sobre o possível agravamento da situação política de Bolsonaro até as eleições municipais deste ano, Temer respondeu que Nunes está atrás dos votos dos bolsonaristas e mesmo dos votos de petistas. "Quanto mais votos, melhor", concluiu.

*O repórter viajou a convite do Lide.