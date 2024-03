Programa gratuito de mentoria de mulheres do agro está com inscrição aberta

São Paulo, 8 - Estão abertas as inscrições para a edição deste ano do Programa de Mentoria Mulheres na Alimentação e Agronegócio (WFA, sigla em inglês para Women in Food & Agriculture). Em seu quarto ano, o programa gratuito tem apoio da Alltech e fornece oportunidades de mentoria e apoio para profissionais que buscam orientação, aconselhamento e possibilidades de networking em suas carreiras, informa a companhia em comunicado. Podem concorrer às vagas novos mentores de qualquer gênero e mentoradas mulheres que atuam no setor agroalimentar em todo o mundo. O Programa de Mentoria da WFA combina os candidatos com base em suas preferências - que podem incluir gênero do mentor, áreas de especialização, idioma e setor da indústria, e oferece oportunidades para as mulheres na alimentação e no agronegócio desenvolverem conexões significativas com o setor. Desde o início do programa, a WFA teve 3.051 inscrições de mulheres em busca de mentoria e 1.691 profissionais do setor oferecendo seu apoio como mentores. Até o momento, o programa beneficiou mais de 562 pares, conectando mentoradas com mentores experientes que fornecem insights e suporte de grande valor. Essas duplas abrangeram várias funções e setores dentro da indústria, desde CEOs de grandes empresas até pequenos produtores rurais, acadêmicos e profissionais de agtechs (startups do agronegócio).