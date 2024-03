Adidância agrícola na Embaixada do Brasil em Buenos Aires tem novas instalações

São Paulo, 11 - As novas instalações da adidância agrícola na Embaixada do Brasil em Buenos Aires foram inauguradas na sexta-feira, 8, e no sábado, 9, o local já reuniu representantes do setor da borracha para discussão sobre oportunidades comerciais com os argentinos. No último ano, o Brasil exportou mais de US$ 10 milhões em produtos de borracha para a Argentina. Em nota, o Ministério da Agricultura informou que a obra integra o programa de modernização do ministério em postos no exterior onde há adidos agrícolas, visando ampliar as exportações do agronegócio brasileiro.Na última semana, a delegação do Ministério brasileiro participou da Expoagro na Argentina, um dos principais eventos agrícolas do país. Durante a feira, que ocorreu em San Nicolas, província de Buenos Aires, ocorreu a primeira reunião do ano do Conselho Agropecuário do Sul (CAS), com a presença de ministros da Agricultura dos países do Cone Sul. Os membros do CAS apoiaram a candidatura do argentino Luiz Barcos para diretor-geral da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), solicitando apoio do Brasil para obter respaldo de Venezuela e Bolívia. Segundo o Ministério da Agricultura, a Argentina ocupa a sexta posição entre os maiores compradores de produtos agropecuários brasileiros. No último ano, as exportações do Brasil para a Argentina atingiram aproximadamente US$ 3,5 bilhões. Deste total, a soja representa 60%, seguida por produtos florestais com 16%, café 4% e cacau também 4%.