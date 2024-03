Bauer do Brasil terá expansão para Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru e Bolívia

São Paulo, 11 - A Bauer do Brasil, do setor de irrigação, anunciou a ampliação de suas operações para Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru e Bolívia. Segundo o co-CEO da companhia, Rodrigo Parada, essa expansão geográfica fortalece a posição da Bauer na região, permitindo que a empresa atenda às demandas específicas desses mercados e fortaleça suas parcerias com clientes e parceiros locais. "Durante os próximos meses estaremos desenvolvendo parcerias e alianças nos diversos países da América do Sul", disse ele, em nota enviada à imprensa.Paralelamente, a Bauer também está lançando o avatar de Inteligência Artificial (IA) Rudolf Bauer. Desenvolvido em colaboração com a Will-bot, o Rudolf Bauer representa um especialista digital em IA dedicado ao setor de irrigação, com a capacidade de fornecer suporte, atendimento e informações prévias de forma eficiente, através de canais digitais, como o WhatsApp.