CNTBio aprova eucalipto geneticamente modificado desenvolvido pela FuturaGene

São Paulo, 11 - O eucalipto geneticamente modificado desenvolvido pela subsidiária da Suzano, a FuturaGene, recebeu a aprovação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), que comprovou a sua segurança para a saúde humana e animal, além do impacto no meio ambiente. Esse é o primeiro eucalipto geneticamente modificado com característica tripla aprovado no mundo. As três propriedades modificadas são a maior tolerância a herbicidas, resistência a insetos (como lagartas desfolhadoras) e aumento da produtividade.A expectativa é que a nova tecnologia impulsione a redução de custos operacionais e diminua o uso de defensivos agrícolas, ao mesmo tempo em que promove maior segurança para trabalhadores e permite uma plantação mais produtiva e saudável."Estamos orgulhosos de desenvolver essa primeira variedade de eucalipto geneticamente modificado que incorpora diferentes características de interesse permitindo alcançar tanto o aumento de produtividade, como a proteção do cultivo por meio da tolerância a herbicida e resistência a insetos", disse em nota o presidente da FuturaGene, Stanley Hirsch.No comunicado, a Suzano menciona ainda que vai compartilhar os benefícios da nova tecnologia com parceiros por meio do programa de fomento florestal, incluindo pequenos produtores. "Após testes em larga escala, os parceiros terão acesso livre à tecnologia sem a necessidade de pagamento de royalties, assim como é feito com os clones convencionais", informou a empresa.A aprovação com tripla característica representa a nona concedida pela CNTBio para eucalipto geneticamente modificado da FuturaGene. Em 2015, a subsidiária obteve a primeira concessão voltada para aumento da produtividade e desde 2021 conquistou outras cinco aprovações para eucaliptos tolerantes a herbicidas.Em 2023, FuturaGene conquistou a aprovação para eucalipto combinado - com dupla característica - para aumento de produtividade e tolerância a herbicidas. Essas são as únicas variedades de eucaliptos geneticamente modificados aprovadas ao redor do mundo, segundo a nota divulgada pela Suzano.