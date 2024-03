Europa está despreparada para os riscos climáticos crescentes, diz Agência Europeia do Ambiente

A Europa não está preparada para os riscos climáticos que crescem rapidamente, alertou a Agência Europeia do Ambiente (EEA, na sigla em inglês) em análise publicada nesta segunda-feira, 11. A instituição advertiu que muitos dos riscos associados às mudanças climáticas já chegaram a níveis críticos e podem se tornar catastróficos se não houver ação urgente.

Secas, incêndios florestais, enchentes e altas temperaturas deverão piorar na região mesmo nos cenários mais otimistas de aquecimento global, disse a agência. De acordo com sua primeira Avaliação Europeia dos Riscos Climáticos (EUCRA), as políticas europeias e ações de adaptação não estão acompanhando o ritmo dos riscos crescentes.

"A Europa é o continente que está aquecendo mais rapidamente no mundo, e os riscos climáticos estão ameaçando seus recursos hídricos, estabilidade financeira, seguridade energética e alimentar, ecossistemas, infraestrutura e a saúde da sua população", alertou.

A EEA falou que algumas regiões concentram múltiplos riscos. "O sul da Europa, em particular, está em risco de incêndios florestais e dos impactos do calor e da escassez de água na produção agrícola, no trabalho ao ar livre e na saúde humana. As inundações, a erosão e o avanço de água salgada ameaçam as regiões costeiras baixas da Europa, incluindo muitas cidades densamente povoadas", acrescentou.