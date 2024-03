BrasilAgro tem propriedade invadida na Bolívia e operação agrícola é prejudicada

São Paulo, 12 - A BrasilAgro informou que uma das suas propriedades na Bolívia foi invadida, o que prejudicou as atividades agrícolas no local. A invasão ocorreu em propriedade localizada no distrito de Santa Cruz, área próxima aos conflitos agrários na região de Guarayos, informou nesta segunda-feira (11) a empresa em comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).No documento, assinado pelo CFO e diretor de relações com investidores da BrasilAgro, Gustavo Javier Lopez, a empresa diz que está tomando todas as medidas legais necessárias para resolver a situação e normalizar suas operações. A busca por uma solução envolve não apenas ações jurídicas, mas também a participação de associações de produtores locais, o governo boliviano, além de organizações locais e internacionais. O objetivo é encontrar um caminho que concilie interesses divergentes para manter o desenvolvimento sustentável da região, afirma a empresa na nota.As propriedades da BrasilAgro no distrito de Santa Cruz, chamadas Fazenda Unagro, foram adquiridas em fevereiro de 2021, e operam com grãos. A área agricultável é 1.065 hectares, segundo a empresa.