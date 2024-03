Colheita da soja 2023/24 atinge 73% da área no PR, aponta Deral

São Paulo, 13 - A colheita de soja 2023/24 no Paraná atingia até a segunda-feira, 11 de março, 73% da área plantada, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado. Os trabalhos avançaram 9 pontos porcentuais em uma semana. A retirada do milho primeira safra (verão) do campo alcança 82% da área, também avanço de 9 pontos porcentuais em sete dias. Quanto ao plantio de milho segunda safra (safrinha) as lavouras ocupam 91% da área, ante 82% na semana passada.Segundo o Deral, 72% das lavouras de soja têm boa condição de desenvolvimento, 25%, média e 3%, ruim. Já o milho verão se desenvolve bem em 59% da área. Em 31% da lavoura a condição é média e em 10%, ruim. No caso do milho segunda safra a condição de desenvolvimento é boa para 93% da área. Em 7% é média.