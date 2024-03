Exportações de frango do Brasil devem subir 4% em 2024, diz USDA em Brasília

São Paulo, 13 - O Brasil deve se manter como principal exportador global de carne de frango em 2024, com projeção de 4,975 milhões de toneladas embarcadas no ano, disse em relatório a representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Brasília. O volume representa aumento de 4% ante o volume estimado para 2023, de 4,767 milhões de toneladas. As projeções do USDA não incluem pés de galinha. A agência atribuiu os ajustes à abertura de novos mercados, aumento da diversidade de produtos e negociação de cláusulas para evitar o fechamento de mercado em caso de surto de gripe aviária.Quanto à produção, o USDA previu aumento de 1% neste ano, para 15,1 milhões de toneladas, um volume recorde para o Brasil. A projeção se baseia na forte demanda externa, melhor desempenho socioeconômico, assim como melhores custos de produção, segundo a agência. O escritório estimou que o consumo doméstico em 2024 vai se manter em estabilidade com o ano anterior, a 10,13 milhões de toneladas, com perspectiva de aumento no consumo de outras fontes de proteína animal. Para o USDA, cerca de 67% da produção brasileira de frango será consumida internamente em 2024.