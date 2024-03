Fávaro cita importância de fertilizantes para contribuir com segurança alimentar

Serra do Salitre, Brasília e São Paulo, 13 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou a importância dos fertilizantes e seu potencial de contribuir para a segurança alimentar, assim como para o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis e o seu Comitê Gestor Interministerial, instituído por decreto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A produção de fertilizantes será essencial para conversão de mais de 40 milhões de hectares de pastagem", disse ele, nesta quarta-feira, durante a cerimônia de inauguração do Complexo Mineroindustrial da Eurochem, em Serra do Salitre, no Triângulo Mineiro. Ele ressaltou, em seu discurso, que a planta inaugurada representará 15% da produção no Brasil. "Isso é soberania nacional, pois fertilizante significa mais alimento", acrescentou.Fávaro também aproveitou a sua participação para exaltar conquistas recentes da indústria brasileira de carnes. Ele citou a habilitação de mais 38 unidades frigoríficas pela China para exportação da proteína, anunciada na terça-feira, 12, assim como destacou que autoridades das Filipinas reconheceram a equivalência de sistemas de inspeção sanitária do Brasil para exportações de carnes bovina, suína e aves, também na terça. "A habilitação de 38 frigoríficos para exportar para China é histórica e representa o reforço das relações históricas entre Brasil e China", disse. *A repórter viaja a convite da EuroChem