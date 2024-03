JBS e Tyson Foods fecham acordo de US$ 127,25 milhões em ação trabalhista nos EUA

São Paulo, 13 - JBS e Tyson Foods fecharam um acordo judicial nos Estados Unidos em que se comprometeram a desembolsar US$ 55 milhões e US$ 72,25 milhões, respectivamente, em um caso em que eram acusadas de pagar salários menores a funcionários de seus frigoríficos. O processo está em um tribunal do Colorado e também envolve outras empresas, como a Perdue, a Seaboard Foods e a Triumph Foods. As informações constam em decisão judicial publicada na Corte do Distrito de Colorado (USDC Colorado, na sigla em inglês).O valor total do acordo está em US$ 138,5 milhões, pois anteriormente a Perdue havia concordado com um pagamento de US$ 1,25 milhão, enquanto a Seaboard Foods e a Triumph Foods anunciaram um pagamento conjunto de US$ 10 milhões, encerrando suas participações no litígio.No caso judicial, representantes dos trabalhadores alegavam que as empresas mantinham os salários em níveis mais baixos. Além disso, alegavam que as empresas compartilhavam informações salariais confidenciais. Como parte do acordo, JBS e Tyson também terão de fornecer informações relativas aos salários dos trabalhadores.