Onda de calor atingirá parte do Brasil; saiba quais serão os Estados mais afetados

Uma onda de calor atingirá Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, onde as temperaturas podem superar os 40ºC nos próximos dias. De acordo com a empresa MetSul, as altas temperaturas resultam de uma bolha de calor que vai se instalar no norte da Argentina e no Paraguai.

A MetSul afirma que Mato Grosso do Sul será o mais afetado, em especial, na fronteira com a Bolívia e o Paraguai e no Pantanal. Grande parte das cidades do Estado terá máximas de 37ºC. O calor atingirá também o sudoeste do Mato Grosso e Goiás.

O Sul do País sofrerá fortes impactos da onda de calor, pela proximidade com a Argentina e o Paraguai. Em Santa Catarina, o calor vai persistir até a próxima semana. Cidades próximas da fronteira argentina, no oeste e no sul do Estado podem chegar a máximas de 40ºC. Nesta semana, o clima na região ficará seco, mas, a partir do fim de semana, aumenta a umidade. Como consequência, os dias serão abafados; e as noites, quentes. Há previsão de pancadas de chuva isoladas, com tempestade de vento e granizo.