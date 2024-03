Caminhão-tanque pega fogo, queima casas e causa pânico em BH

Um caminhão-tanque carregado com 23 mil litros de combustível capotou e provocou caos no bairro Goiânia, em Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira, 14. O acidente matou o motorista que conduzia o veículo e incendiou casas da região, deixando oito pessoas feridas, três delas encaminhados ao Hospital João XXIII com queimaduras de terceiro grau.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais na altura do km 312 da MGC-262 por volta das 2h25. Segundo a corporação, com o impacto do acidente, o tanque que transportava combustíveis se rompeu, fazendo vazar os líquidos inflamáveis no local.

Isso fez com que chamas se alastrassem por três quarteirões do bairro. O caminhão estava carregado com 10 mil litros de etanol, 10 mil litros de gasolina e 3 mil litros de diesel S10.

No processo de rescaldo os militares identificaram que 30% do combustível ainda estava no tanque, sendo assim, cerca de 16 mil litros teriam sido derramados durante o acidente.

Segundo os bombeiros, quatro residências foram completamente queimadas, além do fogo ter atingido fachadas de outros imóveis. Somado a isso, 10 veículos foram atingidos, sendo quatro casos de perdas totais.

O Tenente Henrique Barcellos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas, informou que pelo menos quatro pessoas precisaram ser resgatadas dentro das residências, uma vez que o fogo impedia a saída.

"O desastre só não foi maior pela agilidade no combate às chamas, já que no trajeto do fogo existia uma marcenaria, que não foi atingida", disse.

A Cemig, companhia de fornecimento de energia elétrica do Estado, foi acionada para análise da operação de reparo e restabelecimento da rede. A Defesa Civil avaliou na manhã desta quinta-feira os danos estruturais nas residências atingidas.