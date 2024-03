Lula tem reuniões com ministros e presidente da Conab e recebe executivos de montadoras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na manhã desta quinta-feira, 14, com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, além do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto.

Depois, Lula terá outra reunião às 15h. Segundo a agenda oficial, o encontro contará com a presença do CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom; do presidente da Toyota do Brasil, Evandro Maggio; do CEO e presidente da Scania para a América Latina, Christopher Podgorski; do presidente do Conselho da BYD Brasil, Alexandre Baldy; e do presidente da Stellantis para a América do Sul, Emanuele Capellano.

Também participam da reunião o professor Luciano Coutinho (IE/Unicamp); o presidente da IndustriALL-Brasil e diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Aroaldo Oliveira; o diretor-presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), Evandro Gussi; o presidente da Bioenergia Brasil, Mário Campos; e o conselheiro da Associação Brasileira do Biogás (ABiogás) e diretor da Cocal, Carlos Ubiratan Garms.