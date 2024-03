USDA em Buenos Aires reduz previsão de produção 2023/24 de soja argentina

São Paulo, 15 - A representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Buenos Aires reduziu sua estimativa para a produção de soja na Argentina em 2023/24, de 50,5 milhões para 49,5 milhões de toneladas. Segundo o escritório do USDA, o ajuste foi motivado por um período de tempo quente e seco em janeiro e no começo de fevereiro."Chuvas acabaram vindo em fevereiro, mas não em volume suficiente para compensar as condições mais secas do que o normal vistas anteriormente", disse o USDA em relatório. "Para que o potencial inicial da safra seja mantido, serão necessárias chuvas significativas no restante da temporada de cultivo."A expectativa de esmagamento foi cortada em 1 milhão de toneladas, para 39 milhões de toneladas.