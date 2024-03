Colheita de soja 2023/24 atinge 63% da área no Brasil, mostra AgRural

São Paulo, 18 - A colheita da safra de soja 2023/24 alcançava 63% da área cultivada no Brasil, até quinta-feira passada, 14, em comparação com 55% uma semana antes e 62% no mesmo período do ano passado (safra 2022/23), de acordo com levantamento da AgRural.Neste momento, segundo a AgRural, quem puxa o ritmo dos trabalhos são as lavouras mais tardias, principalmente as do Matopiba (acrônimo para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e do Rio Grande do Sul. Conforme a AgRural, esses Estados, "além de terem calendário mais tardio, plantaram a soja 2023/24 com atraso por causa das dificuldades climáticas no fim de 2023". A expectativa, no entanto, "é de boas produtividades nos dois casos, já que essas áreas mais tardias vêm sendo favorecidas por um bom regime de chuvas", disse. MilhoO plantio da safrinha de milho 2024 alcançou 97% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, na quinta passada, em comparação com 93% uma semana antes e 91% no mesmo período do ano passado (safrinha 2023), de acordo com dados da AgRural. "Com os trabalhos já finalizados ou perto do fim nas principais regiões produtoras, o foco agora está no tempo mais quente e seco de março, que já causa preocupação aos produtores, especialmente no Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul", destacou. O milho verão 2023/24 do Centro-Sul, por sua vez, estava 68% colhido na mesma data, ante 57% uma semana antes e 51% no mesmo período do ano passado.