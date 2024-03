Acusações entre participantes e estratégias para o Paredão agitam a madrugada no 'BBB 24'

Na madrugada desta terça-feira, 19, os efeitos do quadro Sincerão do BBB 24 dominaram as conversas dos participantes. Entre os destaques, a surpresa de Davi pela sua ausência nos pódios dos colegas gerou especulações e análises profundas sobre as alianças e inimizades dentro do jogo.

Por outro lado, as acusações de Raquele contra Alane e Beatriz trouxeram desconforto e confusão para Isabelle, levantando questionamentos sobre lealdades e as verdadeiras intenções dos participantes.

Além disso, a determinação de um novo alvo pelos membros do quarto Gnomo sinalizou uma potencial mudança na dinâmica de poder, indicando que as estratégias para o próximo paredão já estavam sendo cuidadosamente planejadas e discutidas.

Revelação de Raquele e confusão de Isabelle

Durante a dinâmica do Sincerão, Raquele revelou que Alane e Beatriz anteriormente criticaram Isabelle antes de se aproximarem dela. Essa informação causou desconforto em Isabelle, que se mostrou confusa com as alegações. "Estou muito confusa em relação a tudo isso", afirmou Isabelle, optando por se distanciar do assunto e evitar conversas sobre o ocorrido, gerando especulações e comentários entre os participantes sobre as relações dentro da casa.

Após a dinâmica, o assunto continuou sendo discutido. Beatriz, em tom de deboche, reconheceu as críticas passadas a Isabelle: "A gente descia a lenha em você, Isabelle". Alane acrescentou, lembrando uma postura anteriormente adotada em relação a Isabelle: "Falava: ‘Não vou votar na Isabelle. Ela é uma mulher do Norte’".

Beatriz também lembrou de um gesto de amizade de Isabelle, destacando que a gravidade das falas está registrada e não a preocupa. "A questão que está gravado me conforta demais. Não me assusta nem um pouco. Eu sei tudo que disse e repito", afirmou Beatriz, indicando transparência sobre suas ações e palavras.

Raquele, por sua vez, justificou sua intervenção como uma tentativa de alertar Isabelle sobre as verdadeiras intenções de quem a cercava. "Coloquei Isabelle ali também porque quero e para ressaltar que, por mais que eu jogue do outro lado, ela é prioridade mais minha do que de quem ela está andando. Para ela abrir o olho", explicou.

Entre os demais participantes, a situação também foi comentada. Leidy e Lucas sugeriram que Isabelle ficaria chateada, mas não agiria sobre o assunto. "Ela vai engolir a seco", opinou Lucas. "E segue o jogo", completou Leidy.

Davi tentou se aproximar de Isabelle para conversar sobre a situação, mas Isabelle recusou. "Quero ficar um pouco mais sozinha. [...] Eu não quero conversar sobre isso agora. Não estou afim de falar disso", disse Isabelle, reforçando sua decisão de não discutir o episódio naquele momento.

Ausência de Davi nos pódios

A ausência de Davi nos pódios escolhidos pelos participantes gerou uma série de reações e discussões na casa, ilustrando a visão dos demais sobre sua posição no jogo e suas relações. A crítica de Fernanda foi direta: "Se perdeu, se corrompeu, traiu a amiga, ficou mendigando... Conseguiu entrar no grupo dos outros, e depois arrastou ela".

Lucas Henrique destacou a reação de Davi ao ser omitido: "Ele ficou na pior. Quando o apresentador Tadeu Schmidt falou: ‘Davi não está no pódio de ninguém [...]’". A observação de Pitel sobre a confiança de Davi em estar no pódio de Matteus revelou expectativas possivelmente mal colocadas. Leidy Elin e Fernanda expressaram, de maneira direta e analítica, o revés de Davi, apontando suas alianças como parte do problema. MC Bin Laden, então, descreveu Davi como um "agregado".

A dinâmica do Sincerão envolveu os participantes, nomeando quem gostariam de eliminar e quem gostariam de ver em seus pódios finais, revelando as alianças e rivalidades dentro da casa. Confira as escolhas de cada um.

Definição de novo alvo pelo quarto Gnomo

Também durante a madrugada desta terça-feira, a formação do próximo paredão já era tema quente entre os participantes, especialmente para os moradores do quarto Gnomo. MC Bin Laden, juntamente com Fernanda, Pitel e Lucas Henrique, delineou estratégias de voto, colocando Matteus, apelidado de "Alegrete", como o novo alvo do grupo.

Durante um diálogo na academia, Fernanda questionou: "Semana que vem é quem? Alegrete (Matteus), então?". A resposta veio afirmativa de Pitel e Bin Laden, com este último dizendo ainda: "Se eu pegar a liderança, eu ponho o Alegrete direto (no paredão)". Lucas Henrique, embora não tenha respondido diretamente à pergunta de Fernanda, mencionou a importância da liderança na decisão.

A conversa revelou a preocupação de não deixar Matteus participar da prova Bate e Volta, com Fernanda alertando: "Não conta com a sorte não. Não deixa esse menino ir para a (prova) Bate e Volta não... Tem que botar direto mesmo".

As discussões prosseguiram com Pitel e Fernanda confirmando a intenção de indicar Matteus, e Fernanda compartilhando possíveis escolhas para as pulseiras aos indicados do Na Mira da Líder, incluindo Alane, Beatriz, Davi, Isabelle (Cunhã) e Matteus.