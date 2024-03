Lucro líquido da Terra Santa cai 88,6% no 4º tri de 2023, para R$ 13,611 milhões

São Paulo, 19 - A Terra Santa Propriedades Agrícolas, empresa com foco principalmente no mercado imobiliário rural, registrou lucro líquido de R$ 13,611 milhões no quarto trimestre de 2023, o que corresponde a uma queda de 88,6% em comparação com igual período de 2022 (R$ 119,047 milhões).A receita líquida diminuiu 21,3% entre os dois períodos, passando de R$ 24,499 milhões no quarto trimestre de 2022 para R$ 19,269 milhões no quarto trimestre 2023.Em contrapartida, no quarto trimestre 2023, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) apresentado pela Companhia foi positivo em R$ 14,678 milhões, em comparação com R$ 14,337 milhões verificados no quarto trimestre de 2022, alta de 2,4%.Na comparação anual, a Terra Santa relatou lucro líquido de R$ 35,214 milhões, em comparação com R$ 137,168 milhões em 2022, queda de 74,3%. Em 2023, o Ebitda totalizou R$ 63,540 milhões, ante R$ 61,908 milhões em 2022.Já a receita líquida no ano passado totalizou R$ 91,726 milhões, valor 3,5% inferior aos R$ 95,011 milhões registrados em 2022, "reflexo do impacto da queda no preço da saca de soja da safra 2023/24 no resultado do quarto trimestre de 2023. Até os 9 primeiros meses de 2023, a receita líquida registrada era superior aos 9 primeiros meses de 2022, pelo fato do preço da saca de soja da safra 2022/23 ser superior ao da safra 2021/22", explicou a companhia.