Moody's reafirma rating da BRF em Ba3 e muda perspectiva de estável para positiva

São Paulo, 19 - A agência de classificação de risco Moody's reafirmou o rating Ba3 para a BRF, mas alterou a perspectiva do rating de estável para positiva, o que reflete recentes melhorias na situação financeira da empresa. A Moody's observou, em relatório, avanço nos indicadores de crédito da empresa em 2023, incluindo a redução da dívida, que caiu de R$ 23,5 bilhões ao fim de 2022 para R$ 20,4 bilhões um ano depois, o que aumenta a flexibilidade da companhia para continuar focando em eficiências operacionais.A Moody's espera que a BRF seja capaz de alavancar suas operações e se beneficiar de uma recuperação gradual em seus principais mercados neste ano, apoiada por menor alavancagem financeira e forte liquidez, o que levará à geração de fluxo de caixa livre positivo. Além disso, para a melhoria do desempenho operacional, cita preços mais baixos de grãos e melhores preços no Brasil e para exportação, o que ajuda a garantir margens maiores.Já a decisão da Moody's de manter o rating em Ba3 se deu pelo reconhecimento da sólida posição da BRF no mercado global, destacando seu perfil de negócios robusto e sua liderança tanto no Brasil quanto nas exportações globais de aves. O relatório cita a receita líquida consolidada de R$ 53,6 bilhões em 2023 como demonstração da presença significativa da BRF no setor.